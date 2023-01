Pau Lopez et Jonathan Clauss absents avec l'OM !

Marseille est sur une lancée impressionnante en Ligue 1 et en ce moment, mais l'OM devra se passer de son gardien Pau Lopez et du latéral Jonathan Clauss, ce soir face à Monaco. Pour la rencontre au sommet de ce week-end de championnat, le club olympien fera sans le piston, blessé depuis une quinzaine de jours, et remplacé avec brio par Cengiz Ünder côté droit. L'OM fera également sans son portier titulaire, absence peut-être plus problématique pour Igor Tudor, avec le recul.

Ruben Blanco remplacera probablement Pau Lopez

Le technicien croate, 3e de L1 avec Marseille, tentera donc de passer outre ces manques face à Monaco, qui est 4e à 5 points de l'OM et en plein renouveau. C'est ainsi un autre Espagnol, Ruben Blanco, qui occupera les cages au Vélodrome en lieu et place de Lopez. Enfin, Tudor a convoqué un groupe de 18 joueurs uniquement, où figurent tous les cadres habituels de l'équipe. De son côté, Philippe Clement, le coach de l'ASM, a décidé de ne pas convoquer Kevin Volland (Allemagne, attaquant, blessure) et Jean Lucas (Brésil, milieu).