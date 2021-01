Alvaro Gonzalez l'avait très mauvaise ce samedi, au terme du match perdu à domicile par l'Olympique de Marseille face à Nîmes (1-2). Le défenseur phocéen n'a pas mâché ses mots pour dire son énervement face à la prestation proposée par son équipe. Même si l'OM a perdu et a surtout manqué de réalisme, tout n'était pas à jeter ce soir. Mais l'Espagnol en avait gros sur la patate.

"On n'a pas le droit de faire la merde qu'on a faite aujourd'hui. Il faut qu'on ait du respect pour le maillot", a ainsi déclaré le défenseur central au micro de Téléfoot, quelques instants après le coup de sifflet final. "On n'a rien fait aujourd'hui. Tous les jours on parle du coach ou d'autre chose. Mais ce n'est pas vrai. C'est nous. Quant on fait de la merde, on perd."

Trop de tentatives manquées

Parvenant à retrouver un peu son calme et ses esprits, Alvaro Gonzalez a tenté de chercher des solutions pour rebondir, après trois matchs de rang sans succès, toutes compétitions confondues : "On a besoin de plus d'ambition. Avec tout le respect que j'ai pour Nîmes, on se bat pour la Ligue des champions et on ne peut pas faire ce type de match. Je ne sais pas combien de fois on a tiré au but. On doit faire plus, ce n'est pas possible. On n'a pas d'excuse".