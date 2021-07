Paris SG : Le Mans pour un premier tour de chauffe

Cette première mise en route offre l'occasion de voir une des dernières recrues, le latéral offensif marocain Achraf Hakimi, voire le chef de défense espagnol Sergio Ramos, qui vient tout juste d'arriver à Paris. En attendant le gardien italien Gianluigi Donnarumma, en provenance de l'AC Milan, tout juste désigné meilleur joueur de l'Euro et dont la signature devrait intervenir mercredi, selon une source ayant connaissance du dossier au club.

Les internationaux encore en vacances, Mauricio Pochettino devrait aligner pas mal de jeunes sous le maillot bleu. Le champion d'Amérique du Sud Angel Di Maria n'a pas encore repris, comme ses victimes en finale de la Copa America samedi, Neymar et Marquinhos. Comme Donnarumma, les champions d'Europe Marco Verratti et Alessandro Florenzi fêtent aussi leur titre à l'Euro, et les internationaux français Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe sont encore en vacances, comme la première recrue de l'intersaison, le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum.

Il restait toutefois du beau monde pour la reprise de l'entraînement, le 5 juillet, d'Idrissa Gana Gueye à Keylor Navas en passant par Ander Herrera et Rafinha. "Comme je n'ai pas joué l'Euro j'ai eu beaucoup de repos, six semaines de vacances pour la première fois dans ma carrière", souriait l'Allemand Julian Draxler sur le site du club.

La question Mbappé

Pour ce premier galop d'essai, le PSG accueille Le Mans, 4e du dernier championnat de National 1, entraîné par l'ex "Policier" de Lyon, Cris. La défense parisienne pourra tester ses crocs sur l'Espoir sénégalais Amadou Dia Ndiaye, meilleur buteur de la CAN Juniors 2019 (3 buts), la vedette du mercato manceau. Le prochain match des vice-champions de France est programmé contre un autre club de N1, Chambly, le 17 juillet, également à 11h et au centre d'entraînement du PSG.

Ensuite le club de la capitale, vainqueur de la Coupe de France, disputera le Trophée des champions le 1er août à Tel Aviv, contre le champion de France lillois, et la 1re journée de Ligue 1 à Troyes, le week-end suivant. En attendant, le mercato continue d'occuper les esprits. Si trois grosses recrues sont arrivées, Wijnaldum, Hakimi et Sergio Ramos, la situation de Kylian Mbappé n'est toujours pas réglée.

Mercato Express - Paris va dégraisser :

En fin de contrat dans un an, le champion du monde n'a toujours pas prolongé et pourrait être vendu cet été, plutôt que de partir libre au prochain mercato estival. Le PSG a passé sans encombre, le 25 juin, l'inspection de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). Mais avec des pertes estimées à 200 M EUR, après 15 mois où l'économie du foot a été bouleversée par la pandémie, le club doit vendre beaucoup.

Premier départ, le latéral gauche Mitchel Bakker va rejoindre le Bayer Leverkusen pour 7 millions d'euros, selon la presse néerlandaise. Pour faire toute la place à la future concurrence entre Navas et Donnarumma, le PSG cherche aussi à transférer un de ses nombreux gardiens sous contrat, comme Alphonse Areola, qui après une saison à Fulham intéresse un autre club londonien, West Ham, ou Sergio Rico, doublure la saison dernière de Navas.