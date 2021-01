Paris, la tête à tout prix !

Après un début d'année agité, entre l'arrivée de Mauricio Pochettino et des matches tous les trois jours, le PSG (42 pts) a enfin bénéficié d'une semaine au calme pour travailler. Sauf que son nouvel entraîneur l'a passée à l'isolement après son test positif au Covid-19, annoncé vendredi dernier.

Son adjoint Jesus Perez est attendu sur le banc contre Montpellier (11e, 28 pts), comme il l'a été à Angers samedi, lors d'une victoire poussive (1-0). Face à un adversaire qui n'a remporté aucune de ses six dernières rencontres, le PSG, avec un effectif quasiment au complet, devra faire mieux dans le jeu, où Pochettino a promis des améliorations. La performance de l'attaquant star Kylian Mbappé, zéro but en 2021, sera particulièrement surveillée. En cas de succès parisien, Lille (2e, 42 pts) doit faire aussi bien à Rennes (5e, 36 pts) dimanche pour ne pas être distancé. Or les Bretons, invaincus depuis plus d'un mois, sont en grande forme.

L'OL pour se relancer

De son côté, Lyon (3e, 40 pts), qui a perdu la tête du Championnat la semaine dernière en s'inclinant contre Metz (1-0), a promis de réagir sur le terrain de son rival Saint-Etienne, en clôture du week-end. Marseille (6e, 32 pts), en pleine crise sportive après avoir perdu ses deux derniers matches à domicile, se déplace de son côté à Monaco (4e, 36 pts) samedi, dans un choc déjà décisif pour les places européennes. A noter que la rencontre Nimes/Lorient, prévue dimanche, a été reportée en raison d'un nombre important de cas de Covid-19 dans l'effectif breton.