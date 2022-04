PAOK - OM : Les supporters de Marseille interdits de déplacement ?

C'était à prévoir au vu des nombreux incidents lors du match aller. Les autorités grecques ne veulent pas des supporters de l'OM dans le stade Toumba, jeudi soir pour le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence entre le PAOK Salonique et le club phocéen (21 heures). En effet, comme l'explique l'AFP, elles ont formulé une demande auprès de l'UEFA afin que les Marseillais soient interdits de déplacement. "La Direction générale de la police de Thessalonique a soumis une demande écrite aux autorités compétentes pour l'interdiction du mouvement organisé et individuel des supporters de Marseille, en vue du match contre le PAOK au stade Toumba", peut-on lire sur un communiqué du ministère grec de la Protection des citoyens.

Une enquête disciplinaire a été ouverte par l'UEFA

Lors de la première manche, disputée jeudi dernier sur la pelouse de l'Orange Vélodrome (et remportée par l'OM 2-1), de graves incidents s'étaient déroulés entre les supporters des deux camps, dans la ville, autour du stade et durant le match. Divers projectiles ainsi que des sièges ont été jetés sur la pelouse ; tandis que des fumigènes et pétards ont été lancés par-dessus les filets de sécurité. Durant le match, Dimitri Payet a également reçu quelques projectiles au moment de tirer des corners. Depuis, l'UEFA a ouvert, vendredi, une enquête disciplinaire contre les deux clubs. L'instance européenne a retenu le jet de projectiles, l'usage de fumigènes, des mouvements de foule et le blocage de passages publics contre l'OM.

Le déplacement prévu par l'OM annulé

Si cette interdiction est décidée par l'UEFA, elle ne devrait être que de principe car un responsable d'un des principaux groupes de supporters marseillais a clamé à l'AFP après le match aller que le déplacement prévu en Grèce était annulé. Comme expliqué par le communiqué de presse, le ministre de la protection des citoyens, Takis Theodorikakos, a discuté du sujet lundi avec le secrétaire général de l'UEFA, Theodore Theodoridis et le secrétaire général adjoint, Giorgio Marchetti. "Dans cette intervention, le ministre a demandé que la requête de la police grecque pour la préservation de l'ordre public et la protection de la vie socio-économique à Thessalonique soit acceptée", peut-on lire.