Hier après-midi, Pablo Longoria était présent devant la presse en vue de présenter les deux nouvelles recrues de l'OM, à savoir Azzedine Ounahi, déjà buteur face à Nantes mercredi soir, et Vitinha. Après avoir parlé de ces deux transferts et de la fierté d'avoir de tels joueurs à l'OM, le président du club phocéen a aussi abordé d'autres sujets et notamment la course pour le titre en Ligue 1. Désormais 2e avec un point d'avance sur Lens, l'OM compte cinq unités de retard sur le PSG et peut toujours rêver d'un titre fou. Mais Pablo Longoria a tenu à calmer les ardeurs, envoyant un message fort.

Longoria calme le jeu

Comme le relaie RMC Sport, l'Espagnol ne veut pas s'emballer et il a demandé à son club de rester humble. "Dans nos têtes, ou au moins dans la mienne, il n’y a pas d’intention de penser au titre. Dans le quotidien, on pense au prochain match. Ce qu’on avait dans la tête à la fin du mercato, c’était d’aller gagner à Nantes. Ce que l’on a dans la tête maintenant, c’est de gagner contre Nice (dimanche). Pendant que la dynamique est positive, il y a des messages très importants: l’humilité. S'il y a un peu de relâchement, on n'y arrivera pas. Notre force, c'est le collectif, la volonté, l’intensité, l’identité de jeu, le niveau des joueurs…. On doit rester humble, penser seulement au prochain match. Dès qu'un club perd l'humilité, c'est toujours un problème", a assuré le président de l'OM, qui veut donc rester concentré sur la suite du championnat et voir comment se déroule cette fameuse course au titre d'ici les prochaines semaines.