Où en sont les recrues du PSG ?

Gianluigi Donnarumma



10 - Gianluigi Donnarumma va devenir le 10e joueur italien à évoluer en Ligue 1 pour Paris, le 3e gardien après Sirigu et Buffon. Seul Monaco a compté autant de portiers transalpins dans l'élite (Roma, Mannone, De Sanctis) depuis 1950/51. Benvenuto. #PSGCF63 pic.twitter.com/khvU42neXA

— OptaJean (@OptaJean) September 11, 2021

Achraf Hakimi



Nuno Mendes

Georginio Wijnaldum



Lionel Messi



6 - Lionel Messi a marqué 6 buts en 4 matches de Ligue des champions contre des équipes dirigées par Pep Guardiola (4 v Manchester City et 2 v Bayern Munich), soit le plus haut total pour un même joueur contre l'actuel coach de Manchester City en LdC. Retrouvailles. #PSGMCI pic.twitter.com/mrsYsCZoQK

— OptaJean (@OptaJean) September 28, 2021

Face à la concurrence de Keylor Navas, peut-être la meilleure recrue du PSG depuis dix ans, le gardien italien semblait arriver en n°2. Sauf que l'Euro est passé par là, plaçant Mauricio Pochettino dans une situation inconfortable. Comme son homologue costaricain, Gianluigi Donnarumma est globalement irréprochable, réussissant notamment une performance haut de gamme face à Manchester City (2-0) en Ligue des Champions.Incontestablement la meilleure recrue sur les deux premiers mois de compétition. Le latéral droit très offensif, en provenance de l'Inter Milan, a immédiatement poursuivi sur sa lancée italienne en dévorant son côté à la vitesse de l'éclair, tout en se montrant assez costaud défensivement. A Metz, il inscrit carrément le doublé de la victoire (1-2) dont le dernier but dans le temps additionnel. C'est déjà lui qui avait marqué le premier but de la saison à Troyes (1-2).A même pas 20 ans, il affiche déjà de belles promesses. Un peu dans le style de Hakimi, il est très séduisant au niveau offensif, que ce soit dans le tranchant de ses montées ou la qualité de ses passes. Sa marge de progression est clairement défensive, mais Juan Bernat devra batailler pour regagner sa place de titulaire. Chipé dans les dernières heures du 31 août, le Portugais permet de renforcer un poste traditionnellement trop faible au PSG.Si Hakimi est la plus grande satisfaction, le capitaine des Pays-Bas est en revanche la déception majeure. Alors que son Euro avait boosté sa cote, lui qui a notamment été meilleur buteur de la compétition durant le premier tour, il est pour le moment incapable de s'imposer au milieu, alors que Marco Verratti a pourtant été longtemps blessé. Idrissa Gueye n'en demandait pas tant, et même Ander Herrera a été nettement plus performant.Inutile de refaire les présentations de ce qui restera comme un des transferts les plus marquants de l'histoire du football. Sur le terrain, le bilan demeure mitigé, même s'il faut encore laisser un peu de temps après seulement un vrai mois de compétition. Son but contre Manchester City (2-0) ne peut pas masquer son manque de réel impact dans le jeu, en tout cas loin de ce qu'on peut attendre d'un tel joueur.