“On n'a pas envie de passer pour des peintres”, Éric Roy prévient l’OM

Arrivé en janvier dernier sur le banc finistérien, Éric Roy a réussi son pari. Grâce à sa victoire contre Clermont (2-1), dimanche dernier, le Stade Brestois a validé son maintien en Ligue 1. Une belle réussite alors que le club était relégable à l’arrivée du technicien azuréen. Malgré ce maintien acquis, le coach brestois n’entend pas galvauder les deux dernières journées de championnat. En déplacement à l’OM, ce samedi pour le compte de la 37e journée, Éric Roy attend aucun relâchement de ses joueurs.

"On n'a pas battu d'équipe de très haut niveau. C'est l'occasion de le faire"

"Remobiliser tout le monde a été le discours de la semaine. On n'a pas envie de passer pour des peintres à Marseille. Aura-t-on les ressources mentales et physiques ? L'objectif est de prendre les deux matchs qui arrivent avec beaucoup de sérieux et d'envie. On n'a pas battu d'équipe de très haut niveau. C'est l'occasion de le faire", a-t-il lancé en conférence de presse d’avant-match. Reste à voir si son message a été entendu par les joueurs brestois.