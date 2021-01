Omlin apaise Montpellier

⚽️ Montpellier

Montpellier a le nez creux pour choisir ses gardiens. Après Benjamin Lecomte et Geronimo Rulli, parti en tant que remplaçant à Villarreal à la suite d'une remarquable saison dernière, les Héraultais ont choisi Jonas Omlin, le Suisse de 26 ans (il en aura 27 dimanche) qui officiait au FC Bâle. Doublure désormais incontestée de Yann Sommer en équipe nationale, il rassure par la propreté constante de ses interventions, permettant ainsi au MHSC de poursuivre sur sa dynamique sans l'ombre d'un doute à ce poste si crucial."Il est venu à Montpellier pour sortir de sa zone de confort, se félicite Teddy Richert, son entraîneur au club (pour L'Equipe). On a senti qu’il voulait venir en Ligue 1, un championnat plus relevé et plus médiatisé. Il affiche une très grande ambition et c’est tant mieux. Il a des objectifs forts avec la sélection, il a disputé sa première sélection contre la Croatie et il veut y retourner en vue de l’Euro.” Patrick Foletti, l'homologue de Richert en équipe de Suisse, approuve : "Il est important de partir à l’étranger avec un bagage et une certaine expérience du haut niveau. Omlin a ce bagage, il est prêt.”Ce dernier insiste particulièrement sur sa "force mentale", que le joueur a énormément travaillé : "Je l'appelle 'On/Off'. Il a cette capacité, sans sortir de son match, de réduire cette tension et d'être pratiquement 'Off' puis de tourner le bouton 'On' au bon moment. Ainsi, il est capable de gérer la difficulté émotionnelle d'un match de manière exceptionnelle pour son âge." "Plus jeune, j'étais très nerveux, explique ainsi l'intéressé. Désormais, je suis content d'avoir le trac, ça veut dire que je vais faire un bon match." Si les Montpelliérains, une fois n'est plus coutume, affichent la quatorzième défense du championnat avec 28 buts encaissés, Omlin n'en est aucunement responsable. Au contraire, il sait sortir les arrêts qu'il faut pour permettre à son MHSC de basculer désormais plus sereinement vers l'avant.