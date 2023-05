OM : Vitinha dévoile un message plein d'espoir en vue de la saison prochaine

Recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille, Vitinha connaît une adaptation très délicate depuis son arrivée au dernier mercato d'hiver. Le buteur portugais de 23 ans a décidé de se confier dans un entretien pour Record et il a parlé de son aventure à l'OM, qui n'est pas simple. Mais il a tenu à faire passer un message d'espoir concernant la saison prochaine. Celui qui était considéré comme un immense espoir à son arrivé à Marseille en provenance de Braga a fait savoir que la saison prochaine, tout sera bien mieux.

Vitinha assure que tout ira mieux la saison prochaine

Arrivé en janvier dernier contre 32 millions d'euros, Vitinha n'a inscrit depuis que deux buts sous le maillot phocéen (face à Troyes le 16 avril en Ligue 1), en l'espace de 12 matchs et Igor Tudor ne le considère pas comme un titulaire. Mais l'attaquant portugais veut faire changer son coach d'avis la saison prochaine et il a confié qu'il travaille beaucoup en vue du prochain exercice. "C'est différent de ce dont j'étais habitué mais je travaille bien et beaucoup. J'espère être à 200% dans un futur proche pour aider le club. Tout sera bien mieux la saison prochaine", a expliqué l'attaquant de 23 ans."Les défenseurs centraux en France sont très forts, très forts physiquement. Je n’étais pas préparé à un jeu aussi intense. J’avais besoin d’une période d’adaptation parce que c’est un championnat différent", avait déjà confié Vitinha fin avril au micro de Canal+. Il lui faudra donc être bien meilleur la saison prochaine car il sera attendu au tournant par les supporters de l'OM.