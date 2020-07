André Villas-Boas a décidé il y a quelques jours de continuer son parcours avec l’Olympique de Marseille. Malgré le départ de son ami Andoni Zubizarreta, il s’est résolu à poursuivre le projet entamé l’année dernière. Tout en restant fidèle aux Phocéens, le technicien lusitanien ne s’interdit pas toutefois de penser à la suite et à ce qu’il fera une fois que son séjour sur les bords de la Méditerranée sera terminé.



Dans un entretien accordé à la presse portugaise pendant le stage de l’OM à Algrave, AVB a exprimé ses plans et ambitions à moyen terme. Et ceux-ci ne concernent donc pas les vice-champions de France. « C'est difficile de dicter les prochains pas mais j'aimerais pouvoir entraîner une sélection et disputer un Mondial. Peut-être à la Coupe du Monde 2022 au Qatar », a-t-il confié.

« Être présent en C1, mais sans pouvoir concourir »



En attendant de découvrir le métier du sélectionneur, Villas-Boas se concentre sur sa mission du côté du Vélodrome. Une mission qu’il sait pertinemment compliquée en raison des difficultés financières du club. Il ne donne d’ailleurs pas cher de la peau des siens en C1 lors de la campagne à venir : « Notre objectif est toujours de nous qualifier pour la Champions mais sans presque pouvoir concourir. C'est le projet économique du club qui est en jeu et qui fait que nous devons en être tous les ans, malgré les restrictions. »

Villas-Boas salue le geste de Payet :