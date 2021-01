OM : Villas-Boas explique ses ambitions pour Milik

André Villas-Boas n'a pas masqué sa satisfaction après l'arrivée d'Arkadiusz Milik. Prêté avec option d’achat obligatoire par Naples, le Polonais engendre, déjà, de grandes attentes auprès des supporters du club phocéen. "Très content que ce soit fini. C’était un poste pour lequel on cherchait depuis cet été. On n’a pas bien fini avec Luis (Henrique). On attendait un joueur qui va nous donner plus de présence dans la surface. Dario (Benedetto) traverse un mauvais moment, c’est plus difficile de lui donner de la confiance. Milik n'a plus joué depuis le 15 novembre avec sa sélection. Il va être dans le groupe (contre Monaco) mais il ne sera pas titulaire. On verra si on peut lui donner ou non des minutes, mais il va se préparer pour le match contre Rennes la semaine suivante", a expliqué l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

Une possibilité pour changer de système ? Villas-Boas y pense

Le 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 retenu par André Villas-Boas pour la rencontre #ASMOM👥

Premier jour, et première convocation pour la nouvelle recrue 𝗔𝗿𝗸𝗮𝗱𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗠𝗶𝗹𝗶𝗸 👊 pic.twitter.com/9lxHwtOooT



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 22, 2021





L'intégration de Milik, plus largement, pourrait mener à un possible changement de système. Villas-Boas a reconnu y songer, étant également conscient du manque de rythme du joueur, qui n'a plus joué avec Naples depuis le 28 juillet 2020. "Le rythme, ça vient avec le temps. On va lui donner le temps nécessaire pour qu’il ait le feu vert. On va voir si ça peut dicter un changement de système. Mais toutes ces interrogations ce sera plus pour la semaine prochaine", a-t-il expliqué. Après la rencontre face à Monaco (samedi, 21 heures), c'est contre Rennes, le 30 janvier, que l'OM sera attendu.