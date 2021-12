Sans être flamboyant, et profitant aussi des états de forme alternatifs des concurrents pour le podium, l’Olympique de Marseille se retrouve dauphin du PSG après 16 journées de Ligue 1.



Une deuxième place au classement du Championnat de France que les hommes de Jorge Sampaoli doivent à une certaine capacité à protéger leurs gardiens de but, Pau Lopez et Steve Mandanda.

La preuve par 12

L’Espagnol (7 matches) et le Français (le 0-0 contre Metz) affichent huit rencontres sans prendre de buts, un record cette saison en L1. La dernière en date remonte à mercredi soir à Nantes.



Les Olympiens se sont imposés 1-0 à La Beaujoire grâce à un but du Brésilien Gerson. L'OM présente aussi la meilleure défense, 12 buts encaissés, à égalité avec l'OGC Nice.