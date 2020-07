OM : Un invité de marque à l’entraînement ce matin

Une discussion avec AVB



Depuis le 30 juin, l’Olympique de Marseille est en stage à Faro, ville du sud du Portugal, dans le but de préparer au mieux la saison à venir. Haut lieu du tourisme portugais, cette région est connue pour accueillir tout au long de l’année des touristes venus des quatre coins de l’Europe. Parmi les habitués des lieux, on retrouve Louis Van Gaal, ancien entraîneur du FC Barcelone, qui possède une maison en Algarve. Et c’est à la surprise générale que l’ancien sélectionneur des Pays-Bas est venu assister à la séance d’entraînement du jour de l’Olympique de Marseille, ce mercredi, à Quinta do Lago.Sous un magnifique soleil, Louis Van Gaal est venu assister à une séance d’entraînement au cœur d’une préparation estivale particulière, en cette année perturbée par la crise sanitaire. L’ancien entraîneur de Manchester United a d’ailleurs profité de l’occasion pour discuter quelques minutes avec le coach olympien, André Villas-Boas.