OM : Un ancien joueur a la dent dure contre Bielsa

Entre Doria et Marcelo Bielsa, ce n'était pas fameux. Le joueur brésilien est arrivé à l'OM en tant que joueur prometteur en défense centrale. Cependant, son aventure marseillaise a tourné au drame en raison de Marcelo Bielsa. En effet, le coach argentin avait placardisé le joueur en long moment. Au départ Bielsa ne voulait pas de Doria qui a été recruté pour une somme de 14 millions d'euros en 2014. Pour trouver du temps, le joueur brésilien a dû être prêté à deux reprises. Lors d'un entretien à SoyFutbol, Doria a témoigné de sa déception vis-à-vis de Marcelo Bielsa.

Doria : « Il n’avait pas besoin de moi » à l'OM

Doria s'est exprimé auprès du média concernant la gestion de Marcelo Bielsa à son encontre. D'ailleurs, il a mis en lumière le conflit entre la direction du club et l'entraîneur, lors du son transfert. « Je suis arrivé lors du dernier jour de mercato. Bielsa ne comptait pas sur moi et il s’est fâché avec le président (Vincent Labrune, ndlr) parce que la direction m’avait recruté sans lui en parler. J’étais au milieu d’une guerre entre eux. Du coup, Bielsa ne me faisait pas jouer pour prouver au président qu’il n’avait pas besoin de moi », a-t-il déclaré. Après son échec à l'OM, le joueur de 26 ans joue désormais avec Santos Laguna, un club mexicain, depuis 2018.