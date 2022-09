Les lamentations d’Igor Tudor concernant la qualité du terrain de l'Orange Vélodrome suite au match joué contre Rennes (1-1), le 18 septembre dernier, ne sont pas très bien passées auprès de ceux qui gèrent l’enceinte.

L’OM complimenté par la FIFA pour sa pelouse

Le technicien croate avait indiqué « qu’il y avait un problème du terrain » et qu’il allait « en parler aux dirigeants ». Un avis qui n’est donc pas partagé par tout le monde. Martin d’Argenlieu, directeur des grands projets à l’OM, lui a fait savoir que les conditions étaient tout à fait correctes et qu’il ferait mieux d'accoler d’autres raisons aux mauvaises performances que peut réaliser son équipe.



"Il y a eu une forte canicule cet été et tous les terrains ont été fortement marqués. Mais la spécificité de notre pelouse hybride, pour laquelle de lourds investissements ont été consentis, fait que même s’il n’y a plus de brins naturels, elle reste parfaitement jouable, a déclaré le responsable en question dans une intervention à La Provence. Le responsable des pelouses de la FIFA est venu à Marseille la semaine dernière. Il nous a dit : "Bravo pour la pelouse, je n’aurais pas fait mieux !" On la surveille comme le lait sur le feu". Une réaction qui risque de ne pas trop plaire à Tudor.