OM - Tudor : "L'équipe est dans une bonne période mentale et psychologique"

Pour Igor Tudor, tout va bien à l'OM. Défait par l'Eintracht Francfort mardi en Ligue des Champions (0-1), le club phocéen a continué son apprentissage dans la compétition, affichant un bilan global inquiétant de 16 défaites lors de ses 17 derniers matchs. Pour autant, il n'a pas fallu "dédramatiser" l'état d'esprit du groupe selon le technicien croate. "L'équipe est sereine, positive, dans une bonne période mentale et psychologique. Les défaites font partie du jeu, surtout en Ligue des Champions", a-t-il analysé en conférence de presse, à deux jours de la réception de Rennes sur la pelouse de l'Orange Vélodrome (dimanche, 15 heures).

"On veut finir en beauté pour rester à la première place du classement"

Avant la trêve internationale, Marseille espère enchaîner une 6ème victoire consécutive sur le plan national, alors qu'il se trouve au sommet du classement à égalité de points avec le PSG. "Rennes est le dernier match de ce tour de force. On veut finir en beauté et faire un bon match à domicile pour rester là où on est, à la première place du classement", a jugé Tudor. Considérant que "la qualité d'un coach est de comprendre ce qu'il peut transmettre de son foot aux joueurs qu'il a en sa possession", il a développé sa méthode en tant qu'entraîneur par la suite.

Le respect de la hiérarchie en priorité

Convaincu des choses effectuées, celui qui "cherche encore à comprendre, à 45 ans" qui il est et comment il fonctionne a mis en avant son respect de la hiérarchie. "Chacun doit faire son travail, comme il faut, et pas celui des autres... Si on respecte cela, je reste tranquille, je peux être plus gentil, plus bon", a glissé l'ancien entraîneur de l'Hellas Vérone, qui a connu quelques accrochages depuis sa prise de fonction, notamment avec Gerson, "un bon garçon avec une âme pure, sensible, un personnage singulier", d'après Tudor. Un joueur aussi, qui a manifesté son mécontentement en marchant à l'heure de jeu face à Francort, au grand dam des supporters de l'OM.