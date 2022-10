OM - Tudor : "Je ne pense pas que Paris soit moins flamboyant"

Pour, lui ce sera le premier Classique sur un banc de touche, comme Christophe Galtier. Ce vendredi en conférence de presse, Igor Tudor a expliqué qu'il voulait surtout se focaliser sur la manière de jouer de l'OM, qui dispose de la meilleure défense de Ligue 1 à l'extérieur depuis l'entame de la saison (1 but encaissé à Brest). "Il faut prendre match après match, penser à notre manière de jouer et la conséquence sera les points et la position au classement. C'est inhabituel d'avoir un club qui a un budget aussi supérieur aux autres", a confié le coach croate.

L'OM ne changera pas sa philosophie face au PSG

Sa philosophie, elle, basée notamment sur un pressing intense, ne devrait pas varier sur la pelouse du Parc des Princes, malgré les présences de Neymar, Mbappé et très possiblement Lionel Messi dans le camp d'en face., a justifié l'ancien entraîneur de l'Hellas Vérone, avant de préciser que l'OM ferait "en sorte de toujours être en supériorité avec les milieux" dimanche soir.Observateur des récents matchs du club de la capitale, il a réfuté la pensée de performances moins importantes de la part du PSG, qui reste toutefois sur 3 matchs nuls consécutifs, face à Benfica (2 fois) et Reims., a noté le natif de Split. Avant de se mesurer à une équipe de "classe mondiale", Tudor a souligné la grande motivation de son groupe, déterminé à se montrer au niveau. "Plus le match est important, plus les joueurs ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes", a-t-il assuré. Alors qu'une éventuelle victoire de l'OM dimanche permettrait au club phocéen de revenir à la hauteur du PSG, la motivation semble toute trouvée...