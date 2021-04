OM – Strasbourg (1-1) : Mandanda s’en contente

Un point arraché sur le fil après un match sans saveur : c'est tout ce qu'il y a retenir de cet OM-Strasbourg verrouillé, ce vendredi soir (1-1). Mené à cinq minutes de la fin, les hommes de Sampaoli ont trouvé les ressources pour égaliser sur le fil. Un moindre mal pour le capitaine Steve Mandanda.

"On était mal barré..."

"Ils ont très bien joué leur plan, c'est-à-dire bien défendre, concéder peu d'occasions et jouer sur des contres, a expliqué le champion du monde sur Canal + Sport. On n'a pas su trouver des solutions pour marquer ce premier but, toujours très important. Ils marquent, derrière on pousse et on égalise, mais c'était trop tard pour gagner ce match. C'est dommage... Mais c'est quand même un point. Vu le scénario, on était mal barré au départ".