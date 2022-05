Au bout de six belles années passées au club, Boubacar Kamara va quitter l’OM au terme de l’exercice en cours. Et il le fera en tant que joueur libre, vu que son contrat est arrivé à son terme. Une situation qui n’est pas idéale pour le club phocéen. Et il n’y a pas que les dirigeants qui déplorent cette issue défavorable. Le staff technique se désole également de perdre sans aucune contrepartie un élément aussi précieux.

Pour Sampaoli, Kamara a été "influencé"



Jeudi, en conférence de presse, l’entraineur Jorge Sampaoli a dressé le portrait d’un joueur irréprochable, tant sur le terrain qu’en dehors. "Il a toujours été très honnête, il a joué avec le cœur, a affirmé le coach argentin. Je le respecte. Il a beaucoup progressé. Je suis heureux de le voir appelé en équipe de France. Si c'est son dernier match, on sera triste mais on lui souhaitera le meilleur ».



Sampaoli a poursuivi en suggérant que le néo-international français n’a pas forcément écouté les meilleurs conseils pour la suite de sa carrière. « Sur le fait de savoir pourquoi il n'a pas prolongé son contrat, ce n'est pas à moi de le faire l'analyse. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, ça ne concerne pas le sportif, mais plutôt les entourages. En tant que coach, on veut toujours garder nos joueurs pour l'avenir, mais on n'a pas cette influence, c'est plutôt d'autres choses qui ont de l'influence », a conclu l’entraineur marseillais.