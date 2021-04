OM : Sampaoli se lamente du niveau technique de l'équipe

"J'essaie de créer un amour du ballon"

Pendant la trêve internationale, Jorge Sampaoli a pu travailler durant deux semaines avec certains joueurs de son effectif. Arrivé fin février afin de diriger l'OM, le technicien argentin a eu la possibilité de faire assimiler sa philosophie de jeu auprès de son groupe. Pour le moment, après seulement trois matchs, le constat n'est pas le plus limpide.. L'ancien coach du FC Séville avait déploré une "anarchie" dans l'équipe lors de la seconde mi-temps, soulignant qu'elle avait abandonné "sa philosophie de jeu".Ce vendredi en conférence de presse, avant la réception de Dijon, dimanche en clôture de la 31ème journée de Ligue 1 (21 heures), le coach argentin a assuré qu'il ne comptait pas changer sa façon de voir le football. "Je ne vais pas changer de philosophie à mon âge. J'essaie de voir comment faire jouer les joueurs en mettant en avant leurs qualités. J'essaie de créer un amour du ballon pour produire du jeu avec ou sans ballon", a-t-il expliqué. Le natif de Casilda est conscient du travail devant lui et n'a pas hésité au moment de cibler une lacune claire de son groupe : le niveau technique général.Après, sur la technique pour le collectif, on est un peu déséquilibré. On doit travailler sur ça. Pour avoir une équipe qui joue au football, tout est lié aux relations entre les joueurs. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui dans le football, créer des identités, des idées de jeu, est de plus en plus difficile. Car dès que certains joueurs commencent à bien jouer, ils veulent tout de suite partir. La désunion est plus facile que l'union aujourd'hui", a souligné Sampaoli.Face à la lanterne rouge du championnat de France, il ne pourra pas compter sur Jordan Amavi, Yuto Nagatomo (douleur à la cuisse) et Valentin Rongier (tendon d'Achille). "Amavi a senti une douleur, il faut régler ce problème. Nagatomo sera de retour en fin de semaine prochaine. Rongier a encore ressenti une douleur, on verra pour un retour la semaine prochaine", a indiqué Sampaoli.