OM : Sampaoli se confie sur le prochain mercato

"On n'aura pas le budget des plus grands clubs européens"



📲 Suivez la conférence de presse de 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗛𝗲𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 et 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avant #MHSCOM en direct et en exclusivité sur @TwitchFR !🎙

L'Olympique de Marseille, victorieux de Dijon dimanche (2-0), apprend encore à assimiler les principes de Jorge Sampaoli, son nouvel entraîneur depuis un mois. Le technicien argentin s'est présenté face à la presse, ce jeudi, dans l'optique du déplacement à Montpellier, samedi soir lors de la 32ème journée de Ligue 1 (21 heures). Dans l'éventail des sujets abordés, il a notamment parlé du prochain mercato, avec une certaine réserve étant donné le manque de garanties à ce jour.. S'il est possible d'y répondre économiquement, tant mieux. Si non, il faudra le faire en étant créatifs sur le marché", a-t-il assuré.Toutefois, il n'a pas souhaité cacher que ce serait délicat de promettre de trop amples perspectives aux fans de l'Orange Vélodrome.On sait qu’on n’aura pas le budget des plus grands clubs européens. Recruter des joueurs de poids, des grosses individualités sur le marché, ça sera compliqué. Mais oui, on peut construire une bonne équipe avec nos moyens.D'un point de vue purement sportif, il a expliqué s'attendre à une équipe de Montpellier verticale dans sa manière de jouer. "C’est un match important car les deux équipes sont proches au classement (l'OM sixième, Montpellier huitième, ndlr).. Il faudra les dominer."