OM - Sampaoli : "La victoire est un pas vers l'avant"

"J'aimerais voir ce stade immense avec du public"

Pour sa grande première sur le banc de l'OM, Jorge Sampaoli a su obtenir un succès face au Stade Rennais, ce mercredi soir sur la pelouse de l'Orange Vélodrome (1-0) . En conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur du club phocéen a mis en exergue l'adhésion de son groupe à son projet, qui vient à peine de débuter. "Après l'élimination très dure vécue en Coupe dimanche, avec seulement deux jours pour travailler et la fatigue des joueurs, ça n'était pas simple de mettre en place les changements de structure., on a notamment manqué de jeu vers l'intérieur", a-t-il souligné.Le technicien argentin a observé une baisse de rythme au niveau physique et a bien l'intention de remettre la notion d'identité au centre de son projet. "Quand on a baissé physiquement, Rennes a été dangereux. La victoire est un pas vers l'avant.. C'est important de retrouver de la confiance et une identité de jeu. Je me suis senti enthousiaste, avec un peu de peur de ne pas être à la hauteur de ce club et de ce stade", a commenté le vainqueur de la Copa America 2015.Samedi, c'est une nouvelle fois sur la pelouse de l'Orange Vélodrome que l'OM sera attendu, contre Brest dans le cadre de la 29ème journée de Ligue 1 (17h00).