OM : Sampaoli, Di Meco valide !

Jorge Sampaoli serait tout proche de l'Olympique de Marseille. L'ancien sélectionneur de l'Argentine se dit intéressé par le projet du club phocéen. Et la rumeur de son arrivée, de plus en plus insistante, a tendance à séduire Eric Di Meco, qui apprécie la personnalité volcanique du technicien.

Di Meco sur Sampaoli : "Lui, c'est un fada !"

"L'équipe du Chili de Sampaoli était agréable à voir jouer. Lui, c'est un fada !, s'est exclamé le consultant de RMC. Là, l'OM ne peut pas prendre un jeune entraineur dans cette saison catastrophique. Sampaoli, c'est pareil, il est frustré de son passage à Séville, peut-être qu'il faut faire comme avec André Villas-Boas qui avait besoin de se refaire un nom. (...) Sampaoli connaît le contexte marseillais, il sait ce que Bielsa représente pour une grande partie du public. Il a envie de vivre ça, j'espère qu'il sera le futur coach de l'OM, car ce mec est fascinant", a expliqué Di Meco, qui estime que "Sampaoli convient parfaitement".