OM : Sampaoli attend plus de ses joueurs

En clôture de la 31e journée de Ligue 1, l’OM a pris le dessus dimanche soir sur Dijon (2-0). Face à la lanterne rouge du championnat, ce ne fut pas flamboyant mais les Phocéens ont réussi à assurer l’essentiel et produire un contenu relativement correct. Et ce succès leur permet de revenir à un point de Lens au classement, se relançant ainsi dans la course à l’Europe.

Sampaoli a ciblé les faiblesses de l’OM

Après la partie, Jorge Sampaoli a été invité à analyser la prestation de ses hommes. Le coach argentin a reconnu que sa formation doit « mieux jouer ». Mais, tout en demandant plus à ses troupes, il a admis qu’il y a eu des progrès par rapport aux matches précédents. « Les joueurs travaillent à comprendre un nouveau système, ça prendra du temps. Aujourd'hui, on a eu le contrôle et on a plutôt bien construit, on a eu des avantages numériques. Mais on n'a pas su concrétiser des occasions nettes et le match est resté ouvert (...) On voit des progrès, c'est positif de remarquer qu'on a joué jusqu'à la dernière minute alors qu'on menait 2-0", a-t-il indiqué.



Sampaoli a poursuivi en exprimant son optimisme pour le futur : « On travaille pour structurer différemment l'équipe. Ça prendra du temps pour avoir une manière de jouer efficace mais il y a déjà des aspects d'évolution perceptibles ». L’ancien sélectionneur albiceleste a conclu en relevant qu’il est impératif de travailler sur la manière de contourner les blocs bas : « Il faut beaucoup travailler ces schémas parce qu’on va, sans aucun doute, retrouver d’autres équipes très solides défensivement qui vont nous neutraliser et le joueur devra savoir quels sont les moments pour attaquer et quels sont les moments pour joue ».