William Saliba (défenseur de l'OM, Amazon Prime) : "C'est un plaisir de renouer avec la victoire dans cette superbe ambiance. On a rapidement concédé l'ouverture du score, mais on s'est vite remis dedans et on a rapidement égalisé. Ensuite, on a mis trois buts en seconde période parce qu'on se devait de gagner pour Bernard Tapie. On devait aussi se racheter devant notre public après notre série délicate, et ce succès fait du bien au vu du calendrier corsé qui nous attend. C'est aussi une très bonne manière de préparer le Classique."