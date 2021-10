OM : Rongier cambriolé pendant le match face au PSG

Pas une première pour Rongier

Les joueurs de l'Olympique de Marseille sont sujets à une forte pression de résultats sous le maillot du club phocéen, mais pas seulement. Si il est habituel d'entendre parler de l'exigence importante des supporters de l'Orange Vélodrome, hors du terrain, il faut parfois composer avec certaines mésaventures. Valentin Rongier, élément important de l'effectif dirigé par Jorge Sampaoli (9 matchs en Ligue 1 dont 7 en tant que titulaire), a eu droit à une mauvaise surprise.Toutefois, le préjudice total du vol n'a pas été communiqué. Les enquêteurs de la brigade de recherche d'Aubagne, en plus de techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux.Comme les Parisiens Angel Di Maria ou Marquinhos (mars 2021) ou plus récemment Neymar, fin juillet, le joueur de l'OM a donc dû subir la loi des séries des cambriolages. Il n'est pas le premier élément de l'OM a avoir été cambriolé car Boubacar Kamara et Luan Peres ont vécu des faits similaires récemment. "Le cambriolage a été plus difficile. On est toujours préoccupé, on se demande ce qui va se passer, si ça va se reproduire. C'est difficile à vivre. On a désormais renforcé le système d'alarme et la sécurité de la maison, on est plus à l'aise", expliquait le second dans un entretien accordé à La Provence, au sujet du cambriolage vécu durant le match entre l'OM et Bordeaux (2-2), à la mi-août. Le montant total du préjudice, lui, était très important, de l'ordre de 25 000 euros.