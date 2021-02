OM - PSG, un classique et des records

Meilleur buteur : Zlatan Ibrahimovic (11)



Dans la longue histoire du Classique, il n'y a qu'un joueur qui a marqué plus de dix buts : Zlatan Ibrahimovic. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG a marqué onze fois en dix apparitions contre l'OM. L'attaquant suédois s'est offert quatre doublés contre le club phocéen dont un en octobre 2012 pour son premier passage au stade Vélodrome (2-2). C'est la seule fois où le natif de Malmö n'a pas connu la victoire contre Marseille.







Plus grand nombre de matchs : Steve Mandanda (29)



A l'OM, Steve Mandanda est un monument. Dans le Classique, le gardien marseillais a battu un record qui risque de tenir longtemps : celui du nombre d'apparitions. Ce dimanche, l'international français va croiser la route du PSG pour la 30eme fois de sa carrière. C'est bien simple, le portier de 35 ans a participé à presque un tiers des duels entre Paris et Marseille. Il n'a connu la victoire qu'à huit reprises, dont sept en Ligue 1, et n'a gardé sa cage inviolée que cinq fois. Steve Mandanda s'est présenté face aux Parisiens avec le brassard de capitaine à 14 reprises.



Plus grand nombre de cartons rouges : Neymar (2)



Rivalité oblige, les confrontations entre le PSG et l'OM ont débouché sur de nombreux accrochages et parfois des bagarres comme lors du match aller. Malgré les nombreux cartons qui ont été distribués au fil des Classiques, il n'y a qu'un joueur qui a été exclu à deux reprises : Neymar. En octobre 2017, le Brésilien a reçu un deuxième carton jaune pour un coup de tête sur Lucas Ocampos après avoir été victime d'une faute de l'Argentin. Trois ans plus tard, c'est son implication dans une échauffourée en fin de match qui lui a valu un carton rouge direct.





Match le plus prolifique : 1979 (4-3)



En avril 1979, le PSG recevait l'OM pour un match entre équipes du milieu de tableau. Le spectacle sera pourtant au rendez-vous avec sept buts, un record dans l'histoire du Classique. Après cinq minutes et des réalisations de Marc Berdoll puis Bernard Bureau, il y avait déjà 1-1. En début de seconde période, Mustapha Dahleb et Armando Bianchi sur pénalty ont marqué deux fois en deux minutes pour donner l'avantage au club de la capitale. 20 minutes plus tard, l'institution phocéenne revenait à égalité grâce à Robert Buiges et un deuxième but de Berdoll. C'est finalement Carlos Bianchi qui a offert la victoire au PSG : 4-3.



Plus gros écart : Quatre buts (5-1 pour le PSG, 4-0 pour l'OM)



Si le match de 1979 a été prolifique et indécis, d'autres ont accouché d'un score fleuve et à sens unique. Le plus gros écart enregistré dans un PSG-OM a été de quatre buts. C'est arrivé à plusieurs reprises : quand le PSG s'est imposé 5-1 au Vélodrome en 2017 ou 4-0 deux ans plus tard au Parc des Princes mais aussi en 1986 quand l'OM de Jean-Pierre Papin et Thierry Laurey a gagné 4-0 à domicile.