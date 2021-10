OM-PSG : Les statistiques à retenir du Classique

Dans les duels, le PSG n'y était pas



C'est terminé à l'@orangevelodrome ⚔️ Score nul et vierge pour ce premier Classico de la saison 👉 https://t.co/jyPmz5RDUS#OMPSG pic.twitter.com/bE8KULwbiu

— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 24, 2021

Dimanche soir, à l'occasion du 101ème Classique entre l’OM et le PSG, disputé sur la pelouse de l'Orange Vélodrome en clôture de la 11ème journée de Ligue 1, les deux formations se sont quittées sur un match nul (0-0). Dans une rencontre animée, il n'aura finalement manqué que les buts même si deux réalisations - une pour le club phocéen et une pour le club de la capitale - ont été refusées après des interventions de la VAR.s. Le PSG, justement, pourra considérer son verre comme à moitié plein après une prestation globale très peu aboutie, comme souvent en cette saison 2021-2022. En effet, les coéquipiers de Marquinhos restent sur une série de 3 matchs sans encaisser de buts face à l'OM à l'extérieur en Ligue 1. Une première dans l'histoire du club.L'expulsion d'Achraf Hakimi, survenue à la 57ème suite à une faute sur Ünder en tant que dernier défenseur n'est pas forcément une surprise. Il y a eu au moins 1 carton rouge lors de chacun des 3 derniers matchs entre Marseille et Paris en Ligue 1.