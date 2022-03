OM - Payet : "On a su être au niveau de ce rendez-vous"

"Jouer tous les matchs avec beaucoup de sérieux pour garder cette deuxième place"

À la faveur du succès face à l'OGC Nice obtenu sur la pelouse de l'Orange Vélodrome (2-1), l'Olympique de Marseille a consolidé sa place de dauphin du PSG. Les locaux ont ouvert le score grâce au penalty transformé par Arkadiusz Milik (45ème+4) avant que Cédric Bakambu (89ème) ne double la mise. En fin de match, la réduction de l'écart de Mario Lemina (90ème+2) n'a rien changé.En zone mixte, si il a noté quelques imperfections dans la prestation de son équipe, Dimitri Payet a valorisé la victoire obtenue, surtout face à un opposant comme l'OGC Nice. "On arrive à se faire peur un peu à la fin encore, mais ça fait du bien, c'est une victoire méritée.C'était un match à haute intensité, où il fallait répondre présent, où chaque erreur a été sanctionnée, où ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. On l'a senti, même si on avait un peu plus la main sur ce match en première mi-temps", a-t-il commenté.Si il a observé une maîtrise moindre au cours du second acte, le capitaine de l'OM a également exhorté ses coéquipiers à ne rien lâcher, avec la présence de Rennes si proche. Les deux équipes se retrouveront d'ailleurs le 14 mai prochain sur la pelouse du Roazhon Park pour une affiche qui pourrait être déterminante dans la course à la Ligue des Champions. "En deuxième mi-temps c'est vrai qu'on a eu un peu moins le ballon à un moment donné, mais on a su être solide défensivement. C'est des matchs qui, comme je l'ai dit avant, ce sont des matchs qui coûtent cher, surtout qu'on était à égalité avec eux., a estimé Payet.