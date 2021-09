OM : Payet forfait face à Angers

Sans Alvaro et Milik également



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 21, 2021

Il faudra faire sans lui. Après avoir disputé l'intégralité de la rencontre face à Rennes, dimanche à l'Orange Vélodrome (2-0),. Le joueur ressentirait toujours une gêne à la cuisse, d'après RMC Sport. Une douleur qui avait également été la cause de son absence lors de la rencontre à Monaco, le 11 septembre dernier. Rencontre lors de laquelle Payet avait été ménagé par son entraîneur.Le défenseur central de l'OM, Alvaro Gonzalez, est également absent du groupe de joueurs retenus pour cause de suspension après sa sanction suite aux incidents survenus lors de Nice-OM. Il purgera son second match de suspension. Enfin, comme attendu et affirmé par Sampaoli en conférence de presse, blessé au genou depuis plusieurs mois, Arkadiusz Milik est trop juste pour la rencontre à Angers. "Concernant Milik, le médecin m'a dit qu'il va mieux et qu'il est proche de faire son retour.avait indiqué le technicien argentin. Salim Ben Seghir, jeune élément âgé de 18 ans, qui avait effectué quelques apparitions lors de la pré-saison, a été appelé dans le groupe pour le déplacement de l'OM.: Mandanda, Lopez, Ngapandouetnbu - Amavi, Caleta-Car, Balerdi, Saliba, Luan Peres, Lirola - Gerson, Gueye, Kamara, Guendouzi, Rongier, Harit, Targhalline - Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under, Ben Seghir.