Arrivé à l'été 2017 de Benfica, Kostas Mitroglou a été recruté par l'Olympique de Marseille pour composer le départ de Bafétimbi Gomis. Loin des espoirs placés en lui, l'international grec va tomber en disgrâce du côté du Vélodrome, devenant même un bouc émissaire sujet aux railleries. Aujourd'hui parti du côté de l'Aris Salonique, l'attaquant de 32 ans n'en a pas moins quitté l'OM avec un statut particulier, celui de buteur phocéen le plus efficace depuis 2000.

121 - Kostas Mitroglou parmi les joueurs de Marseille à min. 2 matches en Ligue 1 entre le 15 octobre 2017 et le 25 janvier 2019 :



🥇 - 1 but toutes les 121 minutes, meilleur ratio



🥈 - 1 but tous les 5.3 tirs tentés, seul Florian Thauvin fait mieux (5.1).



BoucEmissaire ? https://t.co/mcjRiMzO8t

— OptaJean (@OptaJean) January 26, 2021



Le spécialiste en statistiques Opta, a révélé ce mardi un classement des meilleurs buteurs de l'OM, en prenant le ratio "minutes jouées - buts marqués en Ligue 1". Et le numéro un en la matière n'est autre que Kostas Mitroglou, avec un but marqué toutes les 121 minutes. Le deuxième du classement est Bafétimbi Gomis (130), suivi par Didier Drogba (137). Le Top 5 est complété par Michy Batshuayi (148) et Clinton N'Jie (160).

Douze buts en Ligue 1



En Ligue 1, Mitroglou a inscrit douze buts en trente-trois apparitions sous les couleurs marseillaises (seize buts, toutes compétitions confondues). Arrivé blessé à Marseille, l'attaquant n'a pas eu de chance dans son parcours avec le club tricolore et a rapidement perdu toute sa confiance, sans jamais pouvoir la retrouver. Charge à Arkadiusz Milik, fraîchement arrivé à l'OM, de relever le défi pour, peut-être, faire mieux que Kostas Mitroglou.



