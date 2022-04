OM : Milik finalement absent contre Montpellier

ℹ️: Arek Milik ne fait finalement pas partie du groupe retenu pour affronter le MHSC demain à l’Orange Vélodrome. #OMMHSC https://t.co/yijhiTwQDF

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 9, 2022

Reprendre la deuxième place

L'ne perd plus. Six victoires de rang pour le club phocéen, toutes compétitions confondues, et ce même en l'absence d'. Blessé lors de la dernière parenthèse internationale, le Polonais n'a pas pu participer aux deux rencontres disputées depuis par son club. Ce samedi, Marseille s'est pourtant enflammé en annonçant le grand retour de son joueur pour le match de clôture de la 31eme journée de Ligue 1 prévu dimanche soir contre Montpellier (20h45). Il n'en sera finalement rien.Car si, un second post mis à jour une heure plus tard est venu contredire la première annonce, au grand dam des supporters. "pour affronter le MHSC demain à l'Orange Vélodrome", a ainsi indiqué le compte Twitter du club marseillais.Après la victoire arrachée par le Stade Rennais samedi sur la pelouse de Reims (2-3), l'OM devra au moins faire match nul contre les Héraultais s'il veut récupérer la deuxième place du classement. Pour l'heure, le club est troisième, avec le même nombre de points que son concurrent breton (56), avec une moins bonne différence de buts.