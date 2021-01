Arrivé le 21 janvier en provenance de Naples, Arkadiusz Milik était attendu comme le messie par l'Olympique de Marseille. S'il n'a rien pu faire ce samedi pour éviter la défaite des Phocéens sur la pelouse de l'AS Monaco (3-1, 21e journée de Ligue 1), le Polonais a tout de même effectué ses grands débuts et devrait monter en puissance au fil des semaines. L'avant-centre est un travailleur, à l'image de son idole, un certain Cristiano Ronaldo.



Ami d'enfance et ancien coéquipier de Milik en équipe junior lorsqu'il évoluait encore en Pologne, Konrad Nowak a confié ce petit secret ce dimanche, au cours de l'émission Téléfoot : "Son pied gauche était incroyable. A lui seul il faisait gagner les matchs. Depuis tout petit il est fasciné par Cristiano Ronaldo et je crois bien que ça n'a pas changé."

Jouer avec Ronaldo

Avant de rejoindre l'OM, Arkadiusz Milik avait d'ailleurs fait son possible pour filer à la Juventus pour y retrouver son idole portugaise. Mais le Napoli n'était pas disposé à voir son joueur venir renforcer un adversaire direct. A Milik d'apporter un peu de CR7 au jeu olympien.