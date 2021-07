OM : McCourt fixe les ambitions de Ligue des Champions

Cinquième du dernier exercice de Ligue 1, l’Olympique de Marseille disputera la Ligue Europa cette saison, mais son intention est portée vers une autre compétition européenne. Suite à sa présence à l'assemblée générale de la Ligue ce lundi, Frank McCourt a affirmé l'ambition générale de Ligue des Champions pour cette saison. Très ambitieux, l'Américain semble bien décider à placer son club vers des hautes sphères. "Il faut en premier lieu continuer d'améliorer les performances sur le terrain. Mais il faut aussi faire progresser le club dans toutes ses dimensions. L'OM doit jouer en Ligue des Champions tous les ans. C'est une obligation. À la fin de la saison, l'OM doit se qualifier pour cette compétition", a-t-il clamé auprès de L'Equipe.

"Je suis déterminé à atteindre les sommets"

Un désir qui se matérialise, sur le papier, par le recrutement très actif de l'OM avec les arrivées officialisées de Gerson, Konrad de la Fuente et Cengiz Ünder, le club phocéen se donne les moyens d'être compétitif et les noms de Mattéo Guendouzi ainsi que celui de Pau Lopez sont évoqués avec insistance ces derniers jours. Affirmant ne pas être vendeur du club, le propriétaire a continué son propos ensuite : "J'ai une ambition forte pour l'OM, je suis passionné par ce club. Et je suis très déterminé à atteindre les sommets. Les supporters de l'OM méritent un grand club et des grands résultats."



Pas inquiété par les mesures prises par la DNCG contre l'OM - encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations - McCourt a également valorisé le président Pablo Longoria pour son travail "extraordinaire". Pour leur premier match de préparation, les Marseillais ont dominé Martigues, dimanche soir (3-0).