Deux buts, une passe décisive et une grande influence dans l'animation offensive : Dimitri Payet tient peut-être son match référence cette saison après son excellente copie à Reims, ce vendredi (3-1). "J'ai été efficace, c'est ce qu'on me demande à mon poste. Depuis quelques semaines, j'arrive à trouver de bonnes sensations que ce soit dans le jeu ou devant le but", a expliqué le meneur de jeu marseillais sur Canal + Sport.

"Sampaoli arrive à nous libérer"

Payet estime que ce renouveau, personnel et collectif, trouve son origine dans la méthode de Jorge Sampaoli, tout en soulignant le passage de Nasser Larguet. "C'est bien pour moi, pour toute l'équipe, et on prend trois points importants ce soir. On a confiance, il y a du jeu et des buts. Il (Sampaoli) arrive à nous libérer. Il a bien pris la continuité du travail de Nasser (Larguet) qui nous avait guéri avec son staff."