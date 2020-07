OM : L'Espagnol Longoria pressenti pour être « head of football »

Presque un mois après avoir choisi son head of business, l’Olympique de Marseille aurait trouvé le head of football. Ce poste qui correspond au rôle de directeur sportif devrait revenir à Pablo Longoria, d’après le média espagnol Tribuna Deportiva. Cet Espagnol de 33 ans avait occupé la même responsabilité au FC Valence et a aussi œuvré comme recruteur du côté de l’Atalanta Bergame, de Sassuolo et de la Juventus.

Longoria, un directeur sportif qui a la cote

Longoria a la cote en Europe puisqu’il était aussi pressenti pour rejoindre le RB Salzbourg, afin d’y succéder à Paul Mitchell, le nouveau directeur de l’AS Monaco. Son nom a aussi circulé du côté de Newcastle United pour venir avec les investisseurs saoudiens. Mais, l’opération du rachat ne s’est pas encore concrétisée chez les Magpies.

Malgré son jeune âge, Longoria disposerait d’un très bon réseau partout en Europe et dans de différents championnats. Un atout de taille pour la mission qui l’attendrait du côté du Vélodrome. Il se dit aussi qu’il maitrise parfaitement la langue française. La communication avec les différentes composantes du club ainsi qu’avec les potentielles cibles en Ligue 1 pourrait donc être fluide.

A Marseille, Longoria prendrait la place d’Andoni Zubizarreta. L’Espagnol avait quitté son poste en mai dernier. Le club olympien a ainsi dû gérer la première partie du mercato sans véritable expert en la matière. On peut imaginer qu’André Villas-Boas, le coach de l’équipe, va aussi être soulagé de certaines responsabilités. Reste à savoir si le courant entre lui et Longoria va passer autant qu’avec « Zubi ». C’est loin d’être une certitude.