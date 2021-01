OM : Les confidences d'Amavi

Jordan Amavi est lié jusqu'en juin prochain à l'Olympique de Marseille. A 26 ans, le latéral retrouve peu à peu ses sensations, depuis l'arrivée d'André Villas-Boas sur la Canebière. Mais le passé du natif de Toulon n'a pas toujours été aussi rose. C'est d'ailleurs avec une rare franchise que le joueur s'est confié à France Football, notamment sur les moments difficiles de son aventure phocéenne. Après le quart de finale aller de Ligue Europa à Leipzig en 2018 (1-0), il avait assumé son erreur sur le but encaissé, et son niveau de jeu durant la rencontre, se mettant un "zéro pointé".



Avec Amavi, Rudi Garcia a craqué

"C'était juste que j'étais super énervé. On me pose la question et c'est sorti tout seul. Mais, parfois, ça peut être une erreur de trop dire que l'on n'est pas bien. Parce que tu entres dans un truc où tu deviens 'officiellement' responsable des contre-performances. Voilà comment j'en suis arrivé à me faire siffler par 60 000 personnes au Vélodrome... Si je suis tout à fait juste, ça a été un processus. Les supporters ont fait preuve de patience avec moi. Mais, comme je tardais à retrouver des performances décentes et que, publiquement, je faisais part de mon niveau mauvais, ils ont fini par en avoir assez. C'est comme le coach d'alors, Rudi Garcia. Au début de ma mauvaise passe, il a tempéré, il a essayé de m'aider. Mais, au bout d'un moment, il a craqué comme tout le monde. Un jour, il m'a dit cash : 'Clairement, tu nous coûtes des points' ", a-t-il expliqué au sujet de l'actuel entraîneur de l'OL, ex-coach de l'Olympique de Marseille entre 2016 et 2019.



Invité par la suite à faire le point sur le thème de son avenir, Amavi a laissé le doute se mettre en scène. "Il y a plusieurs envies. Je suis très bien à Marseille. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je ne sais pas vraiment. Peut-être que je ne serai plus ici. On va voir comment tout cela avance", a commenté le latéral, qui a disputé 9 matchs en Ligue 1 cette saison, marquant 1 but en faveur de l'OM.