Depuis quelques semaines maintenant, Jean-Pierre Papin est le nouvel ambassadeur exécutif de l'Olympique de Marseille. Afin d'expliquer son rôle et de donner ses ambitions pour le club, l'ancien attaquant Ballon d'Or sous les couleurs olympiennes a donné une interview dans La Provence. Il y a évoqué plusieurs sujets importants aux yeux des supporters de l'OM.

Sur recruter des anciens joueurs dans le staff

"Je suis en relation avec d’autres anciens qui aimeraient bien revenir à l'OM, je crois que vous aurez de bonnes surprises dans les mois à venir... Il y a un projet ou l’idée est d’en réunir un certain nombre pour diverses opérations. On est aussi en train de mettre en place un projet au centre de «formation pour donner un élan sur les spécificités des attaquants et qui devrait bientôt sortir."

Sur le centre de formation

"J’ai un œil sur le centre de formation et je veux avoir un rôle important car il y a beaucoup de travail avec les jeunes."

Sur Pablo Longoria

"Avec Pablo ce qui est bien, c'est qu'il a un regard tourné vers l'avenir. Moi j'incarne plutôt l'expérience. C'est bluffant de voir ses compétences, l'étendue de ses connaissances sur le foot, sur les joueurs. Je suis là pour lui."