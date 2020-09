Pablo Longoria a dû rapidement s'employer afin de remplir son rôle de "Head of Football", de l'Olympique de Marseille. Ainsi, l'Espagnol a travaillé sur les recrutements de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Nagamoto, en plus du transfert définitif d'Alvaro Gonzalez. Alors que le mercato pourrait prendre une nouvelle tournure à Marseille, il s'est confié sur le site officiel du club phocéen pour évoquer ce thème.



"On a des objectifs pour le futur. Il faut faire grandir le club et le stabiliser dans le top 20 des clubs européens. C’est une position naturelle que l’OM peut atteindre dans le futur. On souhaite aussi avoir une cellule de recrutement très forte car le futur des clubs européens est basé sur un scouting très fort", a-t-il assuré au sujet du projet global.

"Pas une nécessité vitale de faire un attaquant"

Alors que l'OM sera engagé en Ligue des Champions cette saison par rapport à la saison passée, il n'a pas voulu se mouiller sur le mercato : "On verra dans les trois dernières semaines si on trouve la manière de renforcer l’effectif pour le rendre plus compétitif dans ce mercato très particulier", a-t-il assuré, jugeant que le recrutement d'un attaquant n'était pas forcément essentiel.



"On n’a pas de pression car on veut attendre l’opportunité de consensus. Pour moi, le consensus avec le coach est essentiel. On doit trouver le joueur que l’on apprécie à des niveaux sportif et économique pour renforcer le club. Si cela arrive, On saisira l’opportunité mais pas en prenant le premier joueur qui passe. Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n’est pas une nécessité vitale de faire un attaquant", a-t-il commenté sur le possible recrutement d'un nouvel avant-centre.