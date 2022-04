Adepte de la rotation, Jorge Sampaoli ne sera pas perturbé au moment de composer le onze marseillais qui jouera jeudi soir en Grèce, face au PAOK Salonique, son quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence.



Mais l’entraîneur argentin de l’OM risque de gamberger un peu avec les absences de Boubacar Kamara, Gerson et Bamba Dieng, tous trois suspendus, et plutôt à leur avantage ces dernières semaines.

Milik, toujours pas !

Un temps espéré, Arkadiusz Milik n’est pas encore rétabli d’une blessure musculaire contractée lors de la dernière trêve internationale. Le Polonais absent, en plus de Dieng, Cédric Bakambu pourrait occuper le poste d’avant-centre. Sauf si Sampaoli reconduit son système sans véritable 9.



Dans le groupe olympien, on note par ailleurs la première apparition de Tom Moustier. Ce défenseur évolue avec la réserve, en National 2.