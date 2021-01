OM : Le groupe contre le PSG

Lirola dans le groupe pour le PSG



🏆 𝗧𝗿𝗼𝗽𝗵𝗲́𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 🏆

👥 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́ 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝘀-𝗕𝗼𝗮𝘀 a convoqué un groupe de 2️⃣2️⃣ joueurs pour #PSGOM avec la première apparition de notre nouvelle recrue @lirola_kosok 🤩🇪🇸 #TropheeDesChampions pic.twitter.com/a7KQWJSo5J



Mercredi soir à Lens, l’Olympique de Marseille retrouvera de nouveau le Paris Saint-Germain, dans l'optique du Trophée des Champions (21 heures). Le 13 septembre dernier, les deux équipes s'étaient affrontées en Ligue 1 au Parc des Princes et la victoire était revenue au club phocéen (0-1). André Villas-Boas avait pas hésité à lancer le match, lundi, en conférence de presse alors que l'OM n'a plus gagné un titre depuis 2012.Pourquoi ? En raison des moyens limités des uns et de la richesse des autres, on y revient.avait-il indiqué.Pour cette rencontre face au PSG de Mauricio Pochettino, qui ne sait pas encore si Neymar et Kylian Mbappé vont débuter , Villas-Boas sera lui privé de plusieurs éléments dans son groupe. Jordan Amavi est toujours absent, comme Kevin Strootman, qui pourrait quitter l'OM durant le mercato hivernal et rejoindre le Genoa, en Serie A. On note la présence de Pol Lirola, le latéral droit espagnol prêté avec option d'achat par la Fiorentina ce mardi . Pour le reste, les leaders du coach lusitanien sont là, entre Steve Mandanda, Dimitri Payet et Florian Thauvin.: Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu, Caleta-Car, Nagatomo, Balerdi, Perrin, Sakai, Alavaro, Lirola, Kamara, Rongier, Sanson, Cuisance, Gueye, Khaoui, Germain, Thauvin, Benedetto, Radonjic, Aké, Payet.