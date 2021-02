OM : Larguet pour remplacer Villas-Boas contre Lens ?

L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas.

Nasser Larguet sur le banc

Si habituellement les clubs choisissent l'entraîneur adjoint en cas d'absence ou de départ de leur entraîneur principal, l'OM envisage de remplacer André Villas-Boas par Nasser Larguet, responsable du centre de formation marseillais. Le temps pour les dirigeants phocéens de trouver un nouveau coach. À la veille du match contre le RC Lens, Marseille n'a pas vraiment le choix et doit faire vite. La faute à Villas-Boas, qui a présenté sa démission ce mardi et qui l'a annoncée en pleine conférence de presse, de manière inattendue. Et l'OM a depuis annoncé dans un communiqué sa mise à pied, et qu'une procédure disciplinaire avait été engagée contre ce dernier.Si Nasser Larguet venait à être choisi par l'OM pour diriger l'équipe lors de l'opposition face au RC Lens, il ne viendra pas tout seul. L'Équipe annonce qu'il sera accompagné de Philippe Anziani, entraîneur de la réserve du club phocéen, et de son adjoint Maxence Flachez. Et si Pablo Longoria a besoin de plus de temps pour trouver le remplaçant de Villas-Boas, alors le trio devrait rester sur le banc de l'OM. Mais alors qui va s'occuper de l'équipe réserve, qui évolue en National 2 ? Toujours d'après L'Équipe, ce serait l'actuel entraîneur adjoint des U19 marseillais, l'ancien défenseur Pancho Abardonado, qui s'en chargera. L'OM, qui reste sur quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, va donc encore vivre une drôle de semaine, qui se terminera par le choc face au PSG dimanche soir au Vélodrome.