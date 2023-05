OM : la colère noire de Valentin Rongier après la défaite contre Brest

Le sort de l’OM est scellé. Les Phocéens termineront 3e à l’issue de cette saison 2022-2023, conséquence du large succès lensois face à Ajaccio samedi soir (3-0). Dans le même temps, Marseille a une nouvelle fois déçu en concédant un nouveau revers au Vélodrome contre Brest (1-2). Une performance qui a franchement agacé le capitaine marseillais Valentin Rongier. En zone mixte, le joueur âgé de 28 ans a tenu des mots très forts, ressentant même de la colère après cette désillusion phocéenne.

"On n’a même pas été capables de faire ça"

"On n’a pas été à la hauteur ce soir, comme plusieurs fois cette saison à domicile. Ce n’est pas normal. Les supporters ont été parfaits toute la saison, et ils ont encore mis le feu à la ville hier pour les 30 ans du titre en C1. On voulait leur offrir cette victoire pour que la fête soit encore plus belle, et on n’a même pas été capables de faire ça. Alors qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui, je suis touché, je suis énervé, parce qu’on n’a pas le droit de faire ça…”