OM, la colère de Longoria

Ce mercredi, la commission de discipline a fait savoir que le match Nice-OM, interrompu après de graves incidents, serait à rejouer, sur terrain neutre et à huis clos. Dans les rangs marseillais, Alvaro Gonzalez écope de deux matches de suspension. Des décisions que l'Olympique de Marseille ne cautionne pas vraiment.

"L’Olympique de Marseille a pris connaissance des décisions prononcées hier soir par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel concernant la rencontre OGC Nice / Olympique de Marseille du 22 août 2021. Le club regrette que tout envahissement de terrain portant atteinte à la sécurité et à la santé des joueurs ne soit pas sanctionné immédiatement et avec plus de fermeté. Depuis toujours, l’OM est un club profondément ancré dans la lutte contre la violence et le racisme", a indiqué le club phocéen dans un communiqué officiel publié ce jeudi.