OM : Kamara victime d'une tentative de cambriolage ?

Une réunion avec les dirigeants de l'OM prévue ?

Boubacar Kamara aurait évité le pire., et que les malfaiteurs auraient ouvert la porte du garage ; cassant plusieurs caméras de surveillance. Une chance dont n'a pas pu bénéficier son partenaire, Luan Peres, qui avait été cambriolé il y a trois semaines, avec un préjudice estimé à 20 000 euros d'après des informations de La Provence. Du côté de l'OM, historiquement, les cambriolages se sont multipliés ces dernières années avec les exemples, nombreux, de Payet, Gignac, Lassana Diarra ou encore Lucho Gonzalez. Le club phocéen a pris des mesures afin d'enrayer ce problème depuis 2017, en décidant notamment d'augmenter le budget de la sécurité de son effectif.Sur le plan purement sportif, Boubacar Kamara, qui sera en fin de contrat en juin 2022 avec l'OM, est finalement resté du côté de l'Orange Vélodrome cet été. Courtisé notamment par des formations de Premier League (Newcastle et Wolverhampton), le joueur formé au sein du club phocéen ne serait pas fermé à une possible prolongation.. Titularisé à 3 reprises depuis le début de la saison 2021-2022, Kamara est très apprécié par son entraîneur, Jorge Sampaoli.