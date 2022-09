Ce vendredi en ouverture de la 9eme journée de Ligue 1, l'OM a écrasé Angers au stade Raymond-Kopa (0-3). Une victoire et trois points synonymes de position de leader provisoire pour les Phocéens en attendant le match du PSG contre Nice ce samedi au Parc des Princes (coup d'envoi à 21h).a commenté Mattéo Guendouzi au micro de Prime Video au coup de sifflet final.Quant aux prochaines échéances qui attendent les Marseillais, le milieu de terrain titulaire ce vendredi, et conservé sur la pelouse durant l'intégralité de la rencontre par Igor Tudor, s'est félicité du bilan de l'OM. Ainsi que de la qualité de l'effectif et de l'atmosphère radieuse régnant dans le vestiaire. "Faut continuer à travailler parce que la saison elle est encore longue. On a un match de Ligue des champions qui va être vraiment important pour nous mardi. Mais voilà comme on l'a dit,. Et comme ça on pourra continuer à gagner de nombreux matchs cette saison" dixit l'international français.En mauvaise posture en Ligue des champions avec deux défaites en autant de sorties, l'OM recevra le Sporting Portugal ce mardi, dans un Orange Vélodrome condamné au huis-clos pour ce match. Les Lisboètes caracolent de leur côté seuls en tête du groupe D avec deux victoires et donc six points dans leur escarcelle.