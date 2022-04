OM : Gerson, des quolibets au firmament

Sampaoli avait insisté pour le recruter



Gerson : « Je suis très content pour mon but et encore plus pour la victoire »

Avant la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence face au Feyenoord, il a débuté sur le banc des remplaçants, dimanche soir à Reims lors de la 34eme journée de Ligue 1. Mais il est finalement entré lors de la reprise et a fait gagner l’OM dans les derniers instants. Il a ainsi rapproché un peu plus le club marseillais de la Ligue des Champions. Gerson se rend décidément indispensable. Lui, si décrié lors de ses premiers mois…Débarqué de Flamengo pour un gros montant – 25 millions d’euros – et cinq ans de contrat, le Brésilien était logiquement escorté de grosses attentes sur la Canebière, toujours très exigeante. Il ne les a pas confirmées. Pas tout de suite ni même sur les premières semaines, voire mois. Cela va désormais bien mieux. Les prestations du milieu brésilien sont bien plus intéressantes et solides. Le milieu relayeur et offensif, aligné à plusieurs postes avec Jorge Sampaoli, qui avait insisté pour la recruter, rayonne et fait même gagner l’OM. Il est devenu un élément clé du dispositif phocéen après avoir été longuement critiqué. Après les quolibets, l’ex de « Fla » est encensé.Lui, le gaucher, a marqué du pied droit à Reims ! Après un bon ballon de Dieng ratant le cadre champenois de peu et un tir menaçant dévié par Rajkovic, Gerson, servi par Payet, a fixé Gravillon avec ses passements de jambes puis battu le dernier rempart de Reims d’une frappe du droit à la 83eme minute. Son 6eme but cette saison en Ligue 1. « C'est un résultat très important. On savait que ce serait un match difficile ici. Je suis très content pour mon but et encore plus pour la victoire. Il faut continuer comme ça et rester focalisé sur nos objectifs. On est une équipe très forte mentalement », a-t-il réagi au micro de Prime Vidéo, dimanche soir. Gerson va maintenant tenter d’emmener l’OM vers une nouvelle finale de Coupe d’Europe.