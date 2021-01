OM : Favre aurait refusé la proposition du club

En fin de contrat en juin prochain avec l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas ne devrait pas, à moins d'un retournement de situation, poursuivre son aventure du côté de l'Orange Vélodrome. Ce vendredi en conférence de presse, le technicien lusitanien a reconnu qu'il ne devrait pas étendre son bail dans la citée phocéenne.



"Je ne pense pas que ce soit possible. C'est le chemin sur lequel on se trouve, on est tous d'accord que cela va arriver. Avant, on avait un buzz, un voyage de la direction pour aller voir mes agents. Maintenant, je n'ai rien. Mais regardez, on est à une distance abyssale du podium, à 15 points des objectifs de la saison. Je ne vais pas remettre ça en question. Comme je vous l'ai déjà dit, la prochaine saison sera une année zéro pour ce club, avec un nettoyage total", a-t-il notamment affirmé avant le match de son équipe contre Rennes, samedi soir pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1 (21 heures).

Plusieurs entraîneurs étrangers sondés par Longoria

Évoquée il y a peu, la piste menant à Lucien Favre, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, a pris du plomb dans l'aile. Technicien réputé sur le marché, l'ex-coach de l'OGC Nice aurait refusé la proposition de l'OM, selon des informations de L'Equipe. "Longoria, la nouvelle égérie de Jacques-Henri Eyraud au club, a déjà sondé plusieurs entraîneurs étrangers pour la suite, possiblement dès ce début d'année 2021. Ainsi que Lucien Favre, récemment limogé par Dortmund, qui a décliné", précise le média. Il va donc falloir se tourner vers d'autres profils, du côté des dirigeants de l'OM alors que l'équipe reste sur quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues.