OM : Démission de Nasser Larguet

Nasser Larguet décide donc de quitter ses fonctions de directeur du centre de formation après 3 années.

C’est une figure de l’Olympique de Marseille qui se retire. La nouvelle est tombée lundi : Nasser Larguet, le directeur du centre de formation marseillais âgé de 63 ans, démissionne et va quitter le club très vite pour « raisons personnelles ». « Le directeur du Centre de Formation, Nasser Larguet, a annoncé à ses équipes ce matin qu’il démissionnait de ses fonctions et quitterait le club dès la semaine prochaine pour "raisons personnelles". L’Olympique de Marseille respecte cette décision et tient à remercier Nasser pour sa contribution durant près de trois années auprès des jeunes du Centre de Formation, mais aussi de l’équipe professionnelle, a indiqué l’OM dans un communiqué publié sur son site. Le club lui souhaite le meilleur pour ses prochains projets professionnels. Le club travaille aux prochaines étapes qui permettront d’appréhender au mieux le futur de la formation. »Débarqué au club en juin 2019 pour s’occuper du centre de formation, Larguet avait assuré l’intérim à la tête du groupe professionnel durant 9 matchs entre février et mars 2021 suite au départ d’André Villas-Boas. Il avait dirigé l’OM jusqu’à la prise de fonction de Jorge Sampaoli un mois plus tard. Son bilan à la barre des pros : 2 victoires, 4 nuls et 3 défaites toutes compétitions confondues. Le Marocain avait notamment lancé Bamba Dieng en Coupe de France à Auxerre. Un match lors duquel l’attaquant sénégalais avait fait trembler les filets bourguignons dans le temps additionnel (2-0), le 10 février.